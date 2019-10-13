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Панамское судно затонуло из-за тайфуна в Японии 

Lenta.ru + ещё 3 18 минут назад
Панамское судно затонуло из-за тайфуна в Японии
Фото: Reuters
Панамское грузовое судно затонуло 12 октября в Токийском заливе при приближении тайфуна «Хагибис». Один человек погиб, семеро пропали без вести, еще четыре члена экипажа были спасены, сообщает Kyodo.
Судно стояло в заливе на якоре. На его борту находились три гражданина Мьянмы, два вьетнамца и семеро китайцев.
По последним данным, жертвами тайфуна в Японии стали 19 человек, еще 16 пропали без вести, около 100 пострадали. В спасательной операции участвуют 27 тысяч человек. Она проводит в центральной, восточной и северо-восточной частях страны.
12 октября на территории Японии произошло землетрясение. В префектуре Тиба сейсмическую активность оценили в четыре балла, в районе Токио — в три. Угроза цунами не объявлялась.
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Происшествия , Азия , В мире , Япония
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