Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале

«Внук посла Таджикистана» с друзьями напал на чемпиона мира по каратэ. В Екатеринбурге трое мигрантов пытались избить чемпиона мира по каратэ Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщает КП. Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Чкаловская», когда спортсмены спускались вниз.

«Денис приезжал в Екатеринбург, чтобы провести мастер классы в детских секциях. Вечером я пошел провожать его, мы заходили в метро, когда нас начал выталкивать из дверей один из южан. Я сделал ему замечание и сказал: «Молодой человек, рядом с вами еще две двери, а вы ломитесь», — рассказал Алексей Коковин.

По его словам, мигрант принялся угрожать, но спортсмены не обратили на него внимания и спустились вниз. Однако на помощь мигранту подоспели еще двое земляков.

«Они стали зажимать нас, двое пытались в карманы залезть. Было видно, что они умеют драться», — сказал каратист, уточнив, что нападавшие владели навыками борьбы и пытались перевести бой в партер.

В драке победили российские спортсмены. Мигрантов доставили в полицию.

«Самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно как и у нас с Алексеем», — добавил Коковин.

Каратисты не исключают, что подадут заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.