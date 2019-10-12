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Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале 

Рамблер 2 минуты назад
Трое напали на чемпиона мира по каратэ на Урале
Фото: © аккаунт Дениса Кухарева во ВКонтакте
«Внук посла Таджикистана» с друзьями напал на чемпиона мира по каратэ. В Екатеринбурге трое мигрантов пытались избить чемпиона мира по каратэ Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщает КП. Инцидент произошел в вестибюле станции метро «Чкаловская», когда спортсмены спускались вниз.
«Денис приезжал в Екатеринбург, чтобы провести мастер классы в детских секциях. Вечером я пошел провожать его, мы заходили в метро, когда нас начал выталкивать из дверей один из южан. Я сделал ему замечание и сказал: «Молодой человек, рядом с вами еще две двери, а вы ломитесь», — рассказал Алексей Коковин.
По его словам, мигрант принялся угрожать, но спортсмены не обратили на него внимания и спустились вниз. Однако на помощь мигранту подоспели еще двое земляков.
«Они стали зажимать нас, двое пытались в карманы залезть. Было видно, что они умеют драться», — сказал каратист, уточнив, что нападавшие владели навыками борьбы и пытались перевести бой в партер.
В драке победили российские спортсмены. Мигрантов доставили в полицию.
«Самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно как и у нас с Алексеем», — добавил Коковин.
Каратисты не исключают, что подадут заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела.
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Комментарии9
Происшествия , Екатеринбург
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