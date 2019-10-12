Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали

Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове по ходатайству следствия поместили под стражу. Об этом говорится в сообщении СК России

«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Следователи назначили судебные экспертизы.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу в Саратове. В её поисках принимали участие полицейские и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 35-летний мужчина.