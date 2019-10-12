Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали 

RT на русском 55 минут назад
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
Фото: РИА Новости
Подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове по ходатайству следствия поместили под стражу. Об этом говорится в сообщении СК России.
«Сегодня по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Следователи назначили судебные экспертизы.
Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу в Саратове. В её поисках принимали участие полицейские и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.
По подозрению в убийстве был задержан ранее судимый 35-летний мужчина.
Молодая пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
RT на русском: последние новости
Мать убитой в Саратове девочки потребовала обезопасить подход к школе Мать убитой в Саратове девочки потребовала обезопасить подход к школе Тётя убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни Тётя убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
Происшествия , СКР , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО
«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО42
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни138
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
Начальник колонии избил заключенного и поплатился14
«Опять начну пить»: что произошло на «Голосе»
«Опять начну пить»: что произошло на «Голосе»1
В «Артеке» умер ребенок
В «Артеке» умер ребенок138
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО
02:28
«Никакой радости»: Путин обеспокоен приближением НАТО
Политика Армия
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
05:48
В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
Шоу-бизнес
В «Артеке» умер ребенок
00:27
В «Артеке» умер ребенок
Происшествия
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
02:13
Кремль прокомментировал идею возвращения смертной казни
Политика Другое
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
00:51
Начальник колонии избил заключенного и поплатился
Происшествия
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
04:41
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
00:37
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
Наука и техника Наука
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
04:04
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
Политика
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
00:43
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение