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Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге
Фото: Reuters
Мужчина напал с ножом на прохожих в Гамбурге, в результате пострадали трое человек, сообщает местная газета Hamburger Abendblatt.
Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Мужчина атаковал случайного прохожего, а через некоторое время вернулся на место и снова стал нападать на людей.
По данным издания, 23-летний нападавший предположительно психически нездоров. Его задержали примерно через три часа после первого нападения.
Похожий инцидент недавно произошел в Манчестере. Как сообщает «Би-би-си», 40-летний мужчина атаковал прохожих с ножом, пять человек пострадали. Его арестовали на месте, нападавшего проверяют на причастность к терроризму, но мотивы преступника пока точно неизвестны.
В начале октября сотрудник правоохранительных органов напал на полицейский участок в Париже. Мужчина, работавший в полиции с 2003 года, атаковал коллег ножом. В результате погибли четыре человека. По данным местного телеканала, он не так давно принял ислам.
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Происшествия , Криминал , МВД
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