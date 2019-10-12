Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова

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Убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова 

Lenta.ru 27 минут назад
Убийцу девятилетней школьницы Лизы Михаила Туватина тайно вывезли из Саратова, сейчас он находится в изоляторе города Энгельс и содержится в отдельной камере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Убийцу ребенка спасли от самосуда, переодев в омоновца
По данным канала, полицейские перевезли Туватина в Энгельс, чтобы жители Саратова не напали на него во время следственных и судебных мероприятий. Кроме того, силовики опасались нападения на убийцу других заключенных в изоляторе.
В пятницу, 11 октября, сообщалось, что мать Туватина охарактеризовала своего сына как доброго, умного и работящего человека. Женщина не верит в то, что Михаил совершил преступление.
Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко предположил, что Туватину грозит пожизненное лишение свободы за убийство ребенка. Максименко напомнил, что подозреваемый был четырежды судим, две из четырех судимостей были назначены за преступления сексуального характера. ФСИН не давала саратовцу положительных характеристик.
Девятилетняя Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ, а тело спрятал в гараже. Когда Туватин был доставлен в саратовское отделение полиции, жители устроили стихийный митинг, требуя выдать мужчину. Силовики применили спецсредства, чтобы защитить его от самосуда.
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Комментарии24
Происшествия , Видео , Валерий Максименко , ФСИН , Саратов , Энгельс
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