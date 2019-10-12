Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова

Подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы тайно вывезли из Саратова . Сейчас Михаил Туватин находится в изоляторе города Энгельс . Его держат в отдельной камере, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что причиной стали опасения массовых беспорядков. Силовики перевезли подозреваемого в другой город, чтобы саратовцы не напали на него во время следственных действий и судебного процесса. Помимо этого, в полиции опасались, что во временном изоляторе на Туватина нападут другие арестанты. Поэтому его поместили в отдельную камеру.

Девятилетняя школьница Лиза пропала в Саратове утром 9 октября. Она направлялась в школу и бесследно исчезла. По подозрению в убийстве полицейские задержали Туватина. Он признался в преступлении. Следователям Туватин рассказал, что задушил Лизу за грубую речь, а тело спрятал в гараже.

После этого в Саратове начались стихийные митинги с требованием самосуда над подозреваемым. Полиции пришлось применять спецсредства.

Ранее «Рамблер» сообщал, что мать Туватина не верит, что сын способен на преступление. Она характеризовала его как доброго и работящего человека.