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В «Артеке» умер ребенок 

Рамблер + ещё 8 11 минут назад
Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летнего подростка в «Артеке». Ребенок скончался от пневмонии, сообщает РИА Крым со ссылкой на представителя республиканского управления СКР.
Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику, отдыхавшему в Международном детском центре (МДЦ) «Артек».
«Днем 11 октября текущего года из МДЦ "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался», — сообщила Ольга Постнова, представитель управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.
По ее словам, будет проверено, в каких условиях жил подросток в детском центре, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи.
Следователи забрали необходимые документы в «Артеке» и Ялтинской городской больнице, допросили руководство и сотрудников лагеря.
Комментарии126
Происшествия , Видео , СКР , РИА "Крым"
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