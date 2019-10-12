Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следком возбудил дело по факту смерти 12-летнего мальчика в «Артеке» 

РИА Новости Крым + ещё 2 1 час назад
В «Артеке» умер ребенок
Фото: РИА Новости
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику, отдыхавшему в Международном детском центре "Артек". Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
"Следствием предварительно установлено, что днем 11 октября текущего года из МДЦ "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался", — рассказала представитель ведомства.
В рамках уголовного дела в "Артеке" и Ялтинской городской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря.
"В ходе следствия будут изучены условия содержания несовершеннолетнего в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям. Руководство МДЦ "Артек" и Министерство здравоохранения Республики Крым оказывают содействие следствию. В настоящее время следственные действия продолжаются", — добавила Постнова.
Молодая пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
РИА Новости Крым: последние новости
Гастарбайтеров с Украины избили в Польше за разговор на мове Гастарбайтеров с Украины избили в Польше за разговор на мове Спецслужбы предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе Спецслужбы предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе В Севастополе пограничники выявили арсенал оружия В Севастополе пограничники выявили арсенал оружия
Комментарии2
Происшествия , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова110
Путин назвал условие вывода войск из Сирии
Путин назвал условие вывода войск из Сирии31
Названо число погибших россиян в Ан-72
Названо число погибших россиян в Ан-72211
Россия создаст оружие против любых систем ПРО
Россия создаст оружие против любых систем ПРО121
Додон выполнил данное Путину обещание
Додон выполнил данное Путину обещание3
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
04:41
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Происшествия
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
00:37
Астрономы показали видео со вспышкой чёрной дыры
Наука и техника Наука
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
00:43
Убийцу девочки тайно вывезли из Саратова
Происшествия
Додон выполнил данное Путину обещание
02:26
Додон выполнил данное Путину обещание
Политика
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Звезду «Дома-2» избили на празднике
00:38
Звезду «Дома-2» избили на празднике
Шоу-бизнес
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
00:43
Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова
Происшествия
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
00:46
Япония признала бесполезность ПРО США против ракет РФ
Армия
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
00:38
Пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение