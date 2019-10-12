В «Артеке» умер ребенок

Следком возбудил дело по факту смерти 12-летнего мальчика в «Артеке»

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 12-летнему мальчику, отдыхавшему в Международном детском центре "Артек". Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

"Следствием предварительно установлено, что днем 11 октября текущего года из МДЦ "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок скончался", — рассказала представитель ведомства.

В рамках уголовного дела в "Артеке" и Ялтинской городской больнице проведена выемка медицинской документации, представляющей интерес для следствия, назначены все необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря.