Названо число погибших россиян в Ан-72

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Посольство уточнило данные о россиянах на борту разбившегося в Конго Ан-72 

Lenta.ru 41 минуту назад
На борту разбившегося в Демократической республике Конго (ДРК) военного грузового самолета Ан-72 находилось двое россиян. Об этом сообщило посольство России в ДРК, передает РИА Новости.
Ан-72 с людьми пропал с радаров в ДРК
По данным дипмиссии, на борту Ан-72 находились Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. В настоящее время идут поисково-спасательные работы.
Накануне, 11 октября, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил, что россияне, летевшие на воздушном судне в ДРК, могли обучать экипаж. По его словам, самолет, скорее всего, был куплен или передан в аренду Конго.
Транспортный самолет, обеспечивавший перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, пропал с радаров во время очередного перелета 10 октября. На борту, предположительно, были восемь человек — четыре члена экипажа и четыре пассажира, в числе которых — сотрудники охраны президента и его личный водитель. Позже пресс-атташе посольства России в ДРК Наталья Кононова сообщила, что в экипаже разбившегося самолета были россияне.
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Комментарии20
Происшествия , Видео , Катастрофы , Владимир Садовничий , Наталья Кононова , Юрий Сытник , Конго
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