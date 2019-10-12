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Арестовано имущество обвиняемых в хищениях сотрудников НПО Лавочкина 

Москва24 + ещё 9 1 час назад
Арестовано имущество обвиняемых сотрудников НПО Лавочкина
Фото: ТАСС
Суд арестовал имущество обвиняемых в хищении сотрудников НПО имени Лавочкина Сергея Лешемевского и Екатерины Аверьяновой, а также председателя адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоря Третьякова, сообщает ТАСС.
Представитель СК по Московской области Ольга Врадий уточнила, на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 400 миллионов рублей.
Ранее Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации "Роскосмос". Химкинский городской суд Московской области начнет рассматривать дело 15 октября.
В деле о хищении три фигуранта — Сергей Лемешевский, Екатерина Аверьянова и Игорь Третьяков. Как считают следователи, они украли у "Роскосмоса" около 330 миллионов рублей под видом услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". Всем им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Происшествия , Екатерина Аверьянова , Ольга Врадий , Сергей Лемешевский , Игорь Третьяков , Генпрокуратура РФ , Роскосмос , НПО им. С.А. Лавочкина , ИТАР-ТАСС , Московская область
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