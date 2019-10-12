Арестовано имущество обвиняемых сотрудников НПО Лавочкина

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СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

СК проверит данные о мошенничестве с квартирой пенсионерки в Москве

Тела двух мужчин и белый порошок нашли в съемной квартире в Химках