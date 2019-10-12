Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова

Мать убитой в Саратове девочки потребовала обезопасить подход к школе

Елена Киселёва , мама погибшей в Саратове девятилетней Лизы, потребовала от властей города организовать безопасный подход к школе после того как её дочь была убита в гаражах, через которые ей приходилось ходить в образовательное учреждение.

«Потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами школы и высоким забором от гаражей», — рассказала Елена.

Ранее стало известно, что во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.

Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.

Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Как следует из его показаний, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже.