Мать убитой девочки обратилась к властям Саратова

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Мать убитой в Саратове девочки потребовала обезопасить подход к школе 

RT на русском 46 минут назад
Елена Киселёва, мама погибшей в Саратове девятилетней Лизы, потребовала от властей города организовать безопасный подход к школе после того как её дочь была убита в гаражах, через которые ей приходилось ходить в образовательное учреждение.
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Кисилёва сообщила, что губернатор области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев провели с ней личную встречу.
«Потребовала хорошую освещённую дорогу с камерами школы и высоким забором от гаражей», — рассказала Елена.
Ранее стало известно, что во всех муниципалитетах Саратовской области в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности территорий школ и детских садов и подходов к ним после резонансного убийства ребёнка.
Девятилетняя Лиза Киселёва пропала утром в среду, 9 октября, по дороге в школу. В поисках были задействованы как полицейские, так и волонтёры. В ночь на пятницу, 11 октября, её тело было найдено.
Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Как следует из его показаний, он совершил преступление из опасений, что девочка расскажет взрослым, что он поселился в заброшенном гараже.
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Комментарии26
Происшествия , Видео , Валерий Радаев , Михаил Исаев , Елена Киселева , Саратов
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