Опоздавший на рейс россиянин разгромил аэропорт и попал на видео

Мужчина опоздал на самолет в московском аэропорту Шереметьево и начал крушить стойку контроля посадки на рейс, которая не пускала его к перрону. Видеозапись опубликовал РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в терминале B в четверг, 10 октября. На кадрах видно, как рассерженный пассажир ломает аппаратуру ногами и атакует мониторы. Вскоре к нему подбегают сотрудники службы безопасности, один из силовиков пытается его остановить и валит на пол.