Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»

Ураган станет самым сильным в Японии за последние 60 лет.
В Сети появились первые фото и видео последствий тайфуна «Хагибис» у побережья Японии. Буря разрушила строения и перевернула автомобили, улицы в городах затоплены.
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун
I really so sad cause this happened😢 please be safe and listen for any information, i so scared about this video #台風だけど出社させた企業#PrayForJapan #台風19 pic.twitter.com/TRhWoxGHey— EXO+L (@xolovieta) 12 октября 2019 г.
Ураган движется на архипелаг с юго-востока и считается самым сильным за последние 60 лет. Ветром уже оборвало электрические провода, в результате чего более 770 тысяч человек остались без света. Авиакомпании отменяют рейсы, останавливается движение поездов в метро, а рестораны, магазины и аптеки — закрываются.
Эвакуации в Японии подлежат почти десять миллионов человек. Восьми тысячам рекомендовано начать ее немедленно.