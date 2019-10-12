Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы кадры первых последствий мощного тайфуна в Японии 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»
Фото: Twitter
Ураган станет самым сильным в Японии за последние 60 лет.
В Сети появились первые фото и видео последствий тайфуна «Хагибис» у побережья Японии. Буря разрушила строения и перевернула автомобили, улицы в городах затоплены.
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун
Ураган движется на архипелаг с юго-востока и считается самым сильным за последние 60 лет. Ветром уже оборвало электрические провода, в результате чего более 770 тысяч человек остались без света. Авиакомпании отменяют рейсы, останавливается движение поездов в метро, а рестораны, магазины и аптеки — закрываются.
Эвакуации в Японии подлежат почти десять миллионов человек. Восьми тысячам рекомендовано начать ее немедленно.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
ТК «Звезда»: последние новости
Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21 Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21 «Больная на голову»: соседка матери саратовского убийцы об угрозах женщины в адрес местных детей «Больная на голову»: соседка матери саратовского убийцы об угрозах женщины в адрес местных детей Выбросил в бак: избавление от улик предполагаемого убийцы девочки в Саратове попала на видео Выбросил в бак: избавление от улик предполагаемого убийцы девочки в Саратове попала на видео
Комментарии3
Происшествия , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад в шоке: Зеленский о ЕС и Порошенко
Запад в шоке: Зеленский о ЕС и Порошенко78
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи67
Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела
Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела24
Турция обстреляла спецназ США
Турция обстреляла спецназ США90
Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи
Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи2
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение