Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса»

Опубликованы кадры первых последствий мощного тайфуна в Японии

Ураган станет самым сильным в Японии за последние 60 лет.

В Сети появились первые фото и видео последствий тайфуна «Хагибис» у побережья Японии. Буря разрушила строения и перевернула автомобили, улицы в городах затоплены.

Ураган движется на архипелаг с юго-востока и считается самым сильным за последние 60 лет. Ветром уже оборвало электрические провода, в результате чего более 770 тысяч человек остались без света. Авиакомпании отменяют рейсы, останавливается движение поездов в метро, а рестораны, магазины и аптеки — закрываются.

Эвакуации в Японии подлежат почти десять миллионов человек. Восьми тысячам рекомендовано начать ее немедленно.