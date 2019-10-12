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Опубликованы кадры первых последствий «Хагибиса» 

Рамблер 8 минут назад
В Японии объявлено чрезвычайное положение из-за самого мощного за последние 60 лет урагана «Хагибис». Жителей предупредили о пятом максимальном уровне опасности. Сейчас ураган идет на Токио, передает CNN.
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун
Ураган считается самым сильным за последние 60 лет. В интернете появились первые видео с последствиями тайфуна у побережья Японии. Разрушены дома, перевернуты автомобили, оборваны ЛЭП, затоплена жилая местность. Десятки тысяч человек остались без света.
Уже есть первые жертвы.
Местная полиция сообщила, что погиб 49-летний мужчина в городе Ичихара. В субботу утром торнадо опрокинуло его автомобиль. Пять человек, в том числе трое детей, получили ранения.
Сегодня тайфун ждут в японской столице. Все авиарейсы в токийском аэропорту отменены, не работают сверхскоростные пассажирские экспрессы. Закрываются рестораны, магазины и аптеки.
В Японии сейчас проходит Кубок мира по регби. Несколько матчей уже были перенесены.
Метеорологи предсказывают рекордные осадки, мощные оползни и наводнения по всей стране.
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Происшествия , Видео , CNN , Япония
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