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СМИ: в Audi пропавшей Ксении Каторгиной нашли кровь 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Кровь в Audi: подробности исчезновения свердловчанки
Фото: РИА Новости
В настоящий момент неизвестно, принадлежит ли найденная в автомобиле кровь Каторгиной.
В Audi Q5 Ксении Каторгиной, которая пропала в Екатеринбурге, когда поехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля, нашли замытые пятна крови. Об этом сообщает Е1.RU, ссылаясь на осведомленный источник.
«Приехали эксперты из Челябинска. Сказали, что салон весь в крови, хотя все замыто. Но у экспертов есть приборы», — приводит издание слова собеседника.
Другой источник портала подтвердил эти данные, однако отметил, что в настоящий момент неизвестно, принадлежит ли найденная в автомобиле кровь Каторгиной.
Десятого октября в Екатеринбурге пропала 27-летняя Ксения Каторгина, которая поехала показывать свою машину потенциальному покупателю и с тех пор не выходила на связь.
Правоохранителям известно, что неизвестная девушка по телефону сообщила Каторгиной, что она находится в положении и попросила владелицу Audi самой подъехать для осмотра транспортного средства. Отзывчивая Ксения пошла на уступки.
Встреча должна была состояться поблизости с ТЦ «Белая башня», рядом с которым находится большой авторынок. В Екатеринбурге очень часто именно здесь назначают встречи перекупщики машин.
Через два дня после исчезновения Ксении ее автомобиль обнаружили в Челябинске. Перекупщик рассказал следователям, что купил машину у девушки, похожей на настоящую владелицу. У незнакомки были все документы, поэтому он не заподозрил неладное.
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Комментарии3
Происшествия , Убийство , Екатеринбург
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