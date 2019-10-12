Отец убийцы девочки из Саратова пожелал ему расстрела

Отец подозреваемого в убийстве школьницы заявил, что не хочет знать своего сына и желает ему расстрела.

Отец подозреваемого Михаила Туватина рассказал, что ушел из семьи задолго до случившегося и не поддерживал отношения с супругой и сыном. По словам родителя, его до сих пор трясет от новости о сыне, подозреваемом в преступлении, сообщает телеканал «Звезда»

«Он мне никто, и ничего про него я сказать не могу, потому что я его не знаю, я с ним не общался. Когда он вышел последний раз из тюрьмы, то пришел, посидел пять минут и ушел», — рассказал отец Туватина.

В другом интервью он также добавил , что «желает расстрела этой мрази» и жалости у него к сыну нет.

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября. Утром она пошла в школу и пропала. Путь девочки лежал через территорию полузаброшенных гаражей. По данным следствия, там она увидела ранее судимого 35-летнего Михаила Туватина и вступила с ним в общение. Позднее Туватин признался в преступлении и сообщил следователям, что задушил Лизу за грубую речь и из опасений, что она расскажет взрослым о присвоенном им гараже.

Ранее «Рамблер» сообщал, что мать Туватина отрицает, что ее сын способен на преступление. Она назвала его добрым и работящим.

Во ФСИН сообщили, что четырежды судимый Туватин два раза нес ответственность за преступления сексуального характера.