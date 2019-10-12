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Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21 

ТК «Звезда» + ещё 2 31 минуту назад
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Фото: Ruptly
Одной из пострадавших в результате стрельбы стала преподавательница, проработавшая в колледже много лет. В тот день она оказалась в числе раненых, перенесла несколько операций, но спасти ее медикам не удалось.
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: после продолжительного лечения умерла Ольга Грищенко — одна из педагогов, раненая во время перестрелки.
По словам исполняющего обязанности директора колледжа Дениса Колесника, преподаватель перенесла не одну операцию и долго лечилась, однако выжить ей не удалось.
«К сожалению, не выкарабкалась», — цитирует его РИА Новости.
Колесник добавил, что похороны прошли минувшим летом. Геращенко проработала в колледже много лет и преподавала там экономические дисциплины.
Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса Владислав Росляков вошел в здание и устроил стрельбу из помпового ружья, после чего взорвал самодельную бомбу с поражающими элементами. Жертвами трагедии стали 20 человек, десятки были ранены.
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Комментарии
Происшествия , Владислав Росляков , РИА Новости
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