Стало известно о новой жертве бойни в Керчи

Число жертв трагедии в керченском колледже увеличилось до 21

Одной из пострадавших в результате стрельбы стала преподавательница, проработавшая в колледже много лет. В тот день она оказалась в числе раненых, перенесла несколько операций, но спасти ее медикам не удалось.

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21: после продолжительного лечения умерла Ольга Грищенко — одна из педагогов, раненая во время перестрелки.

По словам исполняющего обязанности директора колледжа Дениса Колесника, преподаватель перенесла не одну операцию и долго лечилась, однако выжить ей не удалось.

«К сожалению, не выкарабкалась», — цитирует его РИА Новости.

Колесник добавил, что похороны прошли минувшим летом. Геращенко проработала в колледже много лет и преподавала там экономические дисциплины.