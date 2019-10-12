Опубликовано видео с пытками в российский колонии

Опубликовано видео избиения заключенного начальником российской колонии

На записи видно, как двое мужчин в форме заталкивают заключенного в комнату с решетками. В подписи к видео сказано, что это помещение санитарной части. Мужчины по очереди бьют заключенного руками, коленями и локтями.

Позже в помещение заходит еще один сотрудник ФСИН и что-то говорит на ухо начальнику колонии. Как указано в описании ролика, он «говорит, что камера не выключена». Видеозапись опубликована без звука. После этого мужчины перестали избивать заключенного и ушли из комнаты.