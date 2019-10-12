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Опубликовано видео избиения заключенного начальником российской колонии 

Lenta.ru + ещё 2 59 минут назад
Опубликовано видео с пытками в российский колонии
Фото: РИА Новости
Адвокат из Карелии Роман Масалев опубликовал во «ВКонтакте» ссылку на видеозапись, на которой, как утверждается, начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. Запись выложена в анонимном YouTube-канале «Говори правду».
На записи видно, как двое мужчин в форме заталкивают заключенного в комнату с решетками. В подписи к видео сказано, что это помещение санитарной части. Мужчины по очереди бьют заключенного руками, коленями и локтями.
Позже в помещение заходит еще один сотрудник ФСИН и что-то говорит на ухо начальнику колонии. Как указано в описании ролика, он «говорит, что камера не выключена». Видеозапись опубликована без звука. После этого мужчины перестали избивать заключенного и ушли из комнаты.
Как сообщает «Медиазона», начальника колонии Савельева и его заместителя Ковалева узнали на видео сразу несколько человек: журналистка Алла Константинова, которая готовила материал о пытках в ИК-9 и была на экскурсии в колонии, отбывавшие наказание в ИК-9 Рубен Погосян и Равшанджон Эргашев, а также матери двух других заключенных.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
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Комментарии2
Происшествия , Рубен Погосян , Иван Ковалев , Иван Савельев , ФСИН , Петрозаводск
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