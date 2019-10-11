Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине начнут закрывать тюрьмы: тысячи уголовников выйдут на свободу 

Свободная пресса 57 минут назад
Украинские уголовники выйдут на свободу
Фото: РИА Новости
Министр юстиции «незалежной» Денис Малюська сообщил, что на Украине будут закрыты около трети тюрем. Об этом пишут украинские СМИ.
Таким образом, Украина намерена отойти от основного метода наказания преступников.
«Лишать свободы должны лишь небольшое количество человек, очень ограничено. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из тюрьмы, а он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию», — отметил Малюська.
Также министр отметил, что тюремное заключение будет заменено на другое. Например, осужденный будет частично изолирован и ему придется носить браслет.
Помимо этого на Украине построят новые тюрьмы, которые будут соответствовать европейским нормам. Только, где возьмет деньги на это государство, министр не сообщил.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Свободная пресса: последние новости
Жители Саратова грозились устроить самосуд, требуя выдать им убийцу 9-летней девочки Жители Саратова грозились устроить самосуд, требуя выдать им убийцу 9-летней девочки Двух бортпроводников нашли мертвыми в подмосковных Химках Двух бортпроводников нашли мертвыми в подмосковных Химках Двое челябинских подростков до смерти избили прохожего Двое челябинских подростков до смерти избили прохожего
Происшествия , В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Путин не получил обещанный подарок от Додона13
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина
«Ничего против не имею»: неожиданное заявление Путина540
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым1271
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево13
Россиянин похитил 11 тортов на санках
Россиянин похитил 11 тортов на санках2
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке после поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение