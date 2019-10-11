Украинские уголовники выйдут на свободу

На Украине начнут закрывать тюрьмы: тысячи уголовников выйдут на свободу

Министр юстиции «незалежной» Денис Малюська сообщил, что на Украине будут закрыты около трети тюрем. Об этом пишут украинские СМИ.

Таким образом, Украина намерена отойти от основного метода наказания преступников.

«Лишать свободы должны лишь небольшое количество человек, очень ограничено. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из тюрьмы, а он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию», — отметил Малюська.

Также министр отметил, что тюремное заключение будет заменено на другое. Например, осужденный будет частично изолирован и ему придется носить браслет.

Помимо этого на Украине построят новые тюрьмы, которые будут соответствовать европейским нормам. Только, где возьмет деньги на это государство, министр не сообщил.