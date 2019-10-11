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Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево 

Рамблер 8 минут назад
В Шереметьево опоздавший на рейс пассажир разгромил стойку регистрации авиакомпании. Видео погрома опубликовала пресс-служба аэропорта.
На записи видно, как пассажир начал крушить стойку контроля посадки на рейс после того как осознал, что регистрация окончена. Он несколько раз ударил по стойке ногами и попытался свернуть аппаратуру.
Сотрудники службы безопасности аэропорта оперативно обезвредили дебошира и доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте для дальнейшего разбирательства и оформления административного правонарушения.
Происшествия , Видео , Аэропорт Шереметьево , МВД
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