Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево

Шереметьево опоздавший на рейс пассажир разгромил стойку регистрации авиакомпании. Видео погрома опубликовала пресс-служба аэропорта.

На записи видно, как пассажир начал крушить стойку контроля посадки на рейс после того как осознал, что регистрация окончена. Он несколько раз ударил по стойке ногами и попытался свернуть аппаратуру.