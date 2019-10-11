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Студент захотел проветриться после пьянки и случайно покинул страну пешком 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Пьяный британец случайно покинул страну пешком
Фото: РИА Новости
Студент вышел прогуляться, чтобы избавиться от похмелья после вечеринки, и случайно прошел 800 миль (1287 километров). Об этом сообщает Daily Mail.
20-летний англичанин Барни Руль (Barney Rule) из города Росс-он-Уай отмечал окончание Университета Эдинбурга. После бурного празднования парень вышел на улицу и прошел пешком 13 миль (почти 20 километров). Через некоторое время он осознал, как сильно он отдалился от дома. Однако вместо того, чтобы повернуть назад, он продолжил свой путь.
Стартовав из Честера, Руль дошел до города Пул, где сел на паром и добрался до французского портового города Шербур-Октевиль. После этого он начал путешествовать по Франции, где побывал в городах Ренн, Анже, Сент, Бордо и других.
К настоящему моменту Руль преодолел 800 миль и оказался на юго-западе страны. Своей конечной точкой он выбрал город Сан-Себастьян на севере Испании. По словам странника, в день он проходит 20 миль (32 километра), ночует в палатке и самостоятельно спонсирует свое путешествие.
«Я всегда хотел попасть в Испанию, но не сделал этого до тех пор, пока не напился с друзьями, — признался Руль. — Я не был уверен, что не нарушаю закон. Я просто понимал, что мне нужно проветрить голову».
В августе британка перебрала с алкоголем и улетела в другую страну. Жительница Манчестера Рэйчел Вайнн напилась, отмечая день рождения друга. В два часа ночи она заказала такси до аэропорта, а затем в беспамятстве приобрела билет на самолет до Ибицы.
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Происшествия , Росс-Он-Уай , Эдинбург
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