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В Абхазии российского туриста унесло течением реки Кодор 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Российского туриста унесло течением в Абхазии
Фото: РИА Новости
Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор, сообщается на сайте МЧС республики.
"Сотрудники МЧС в течение последних суток ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. Его смыло водой при форсировании реки Кодор в районе села Джампал, Гулрыпшского района. Двое его товарищей пытались ему помочь, однако перебороть мощное течение оказалось невозможным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха "Апсны adventure". Спасатели получили сигнал о помощи 10 октября в 22.15 (совпадает с мск). К поисковой операции были подключены две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , Абхазия
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