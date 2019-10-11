Двое подростков до смерти избили прохожего в Челябинске

В Челябинске двое подростков до смерти избили прохожего

По данным информпортала 74.ru, двое 15-летних подростков 5 октября во дворе дома в Калининском районе Челябинска, куда они приехали из Ленинского района города, в ходе конфликта несколько раз ударили по голове незнакомого им мужчину. Потерпевший скончался.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина рассказала РИА Новости, что она пока собирает информацию о несовершеннолетних в рамках полномочий.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, тело мужчины 1985 года рождения было обнаружено 5 октября у дома №39 по улице Российской. Погибший — неработающий, ранее не судимый. СК было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", задержаны двое 15-летних подозреваемых — ученик школы и учащийся лицея. Преступление совершено в ходе ссоры, пояснил источник.