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Жителя Курской области оштрафовали за пост во «ВКонтакте» 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Запрещенная критика: россиянина оштрафовали за пост «ВКонтакте»
Фото: РИА Новости
Горшеченский районный суд Курской области оштрафовал местного жителя пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина выложил видеоролик с критикой премьер-министра Дмитрий Медведева, в котором использовалась внесённая в список экстремистских материалов песня.
Как говорится на сайте суда, в 2012 году фигурант административного дела выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео, которое спустя четыре года внесли в список экстремистских материалов под номером 3610. Из-за этого на него составили протокол по статье КоАП «распространение экстремистских материалов» и оштрафовали на 1500 рублей.
В действительности, как пишет «Медиазона», под номером 3610 в списке экстремистских материалов идёт песня московских рэп-групп «Чёрная экономика» и «Рыночные отношения».
Как писал News.ru, в конце сентября Железнодорожный суд Орла признал местного жителя Андрея Бычкова виновным в «оскорблении власти» и оштрафовал на 40 тысяч рублей за критику президента Владимира Путина.
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Комментарии3
Происшествия , Андрей Бычков , Владимир Путин , Курская Область
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