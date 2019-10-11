Запрещенная критика: россиянина оштрафовали за пост «ВКонтакте»

Жителя Курской области оштрафовали за пост во «ВКонтакте»

Горшеченский районный суд Курской области оштрафовал местного жителя пост в соцсети «ВКонтакте». Мужчина выложил видеоролик с критикой премьер-министра Дмитрий Медведева, в котором использовалась внесённая в список экстремистских материалов песня.

Как говорится на сайте суда, в 2012 году фигурант административного дела выложил на своей странице во «ВКонтакте» видео, которое спустя четыре года внесли в список экстремистских материалов под номером 3610. Из-за этого на него составили протокол по статье КоАП «распространение экстремистских материалов» и оштрафовали на 1500 рублей.

В действительности, как пишет «Медиазона», под номером 3610 в списке экстремистских материалов идёт песня московских рэп-групп «Чёрная экономика» и «Рыночные отношения».