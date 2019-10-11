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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали британца из-за курения в самолете 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Британец поплатился за курение в самолете
Фото: ТАСС
Пассажир из Великобритании, который курил на борту самолета, летевшего из Москвы в Южно-Сахалинск, задержан после приземления в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель дежурной службы аэровокзала.
"Самолет рейсом Москва — Южно-Сахалинск, на борту которого гражданин Великобритании курил в туалете, приземлился в аэропорту в 9 утра по местному времени (01.00 мск). Нарушитель был задержан и после составления протокола отпущен", — сообщил РИА Новости представитель дежурной службы полиции аэропорта Южно-Сахалинска.
Как сообщил источник, иностранный гражданин работает на острове.
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Происшествия , Катастрофы , РИА Новости , Москва , Великобритания , Южно-Сахалинск
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