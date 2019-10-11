В России осудили израильтянку за контрабанду наркотиков

Российский суд вынес приговор обвиняемой в контрабанде наркотиков израильтянке

Подмосковье суд приговорил к семи с половиной годам тюрьмы гражданку Израиля Нааму Иссахар, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает радиостанция «Говорит Москва».

25-летнюю девушку задержали весной 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево . При себе у израильтянки, которая летела из Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

В отношении Иссахар возбудили уголовное дело по части 2 статьи 229.1 («Контрабанда наркотиков») и части 1 статьи 228 («Хранение наркотиков») УК РФ. Девушка частично признала свою вину. Она не отрицает хранение запрещенных веществ, однако не согласна с обвинением в контрабанде.

В канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсуждали дело Иссахар во время двусторонних переговоров в Сочи в сентябре. По данным РИА Новости, израильская сторона заявила о несоразмерном наказании для своей гражданки и просила смягчить как наказание, так и условия содержания Иссахар.

«Премьер-министр и Государство Израиль будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой», — говорится в сообщении.

По данным израильской газеты Haaretz, Нетаньяху поднимал вопрос обмена Иссахар на задержанного по подозрению в «хакерской деятельности» россиянина Алексея Буркова, которого арестовали в Израиле по запросу Вашингтона.