В Челябинске ищут деньги, «зарытые» в Ленина

Бывшему руководству администрации Челябинска , по слухам, предстоит встреча с силовиками. Говорят, в прокуратуру был передан акт проверки расходования бюджетных средств на ремонт памятника В. И. Ленину на площади Революции. Якобы в документах говорится о нарушениях. Плиты для ремонта постамента будто бы покупались по завышенной цене, при этом были низкого качества: тоньше, тех, что были изначально, менее прочные. Кроме того, смонтированы они были неровно, потом спилены и замазаны неким веществом, превратившим их в тусклые. Это, говорят злые языки, свидетельствует об экономии на материалах и рабочей силе.

Слухачи задаются вопросом, а не смухлевал ли подрядчик при освоении бюджетных средств и привлекут ли к ответственности руководство мэрии, которое принимало работы. К слову, в прошлом году мэром работал Евгений Тефтелев , а начальником управления культуры — ныне подсудимый Дмитрий Назаров

В пресс-центре прокуратуры Челябинской области сообщили, что проверка проводилась и уже завершена. Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.