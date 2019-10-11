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В Челябинске ищут деньги, «зарытые» в Ленина 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 1 час назад
В Челябинске ищут деньги, «зарытые» в Ленина
Фото: РИА Новости
Бывшему руководству администрации Челябинска, по слухам, предстоит встреча с силовиками. Говорят, в прокуратуру был передан акт проверки расходования бюджетных средств на ремонт памятника В. И. Ленину на площади Революции. Якобы в документах говорится о нарушениях. Плиты для ремонта постамента будто бы покупались по завышенной цене, при этом были низкого качества: тоньше, тех, что были изначально, менее прочные. Кроме того, смонтированы они были неровно, потом спилены и замазаны неким веществом, превратившим их в тусклые. Это, говорят злые языки, свидетельствует об экономии на материалах и рабочей силе.
Слухачи задаются вопросом, а не смухлевал ли подрядчик при освоении бюджетных средств и привлекут ли к ответственности руководство мэрии, которое принимало работы. К слову, в прошлом году мэром работал Евгений Тефтелев, а начальником управления культуры — ныне подсудимый Дмитрий Назаров.
В пресс-центре прокуратуры Челябинской области сообщили, что проверка проводилась и уже завершена. Материалы переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Дмитрий Назаров , Евгений Тефтелев , Генпрокуратура РФ , Челябинск
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