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Названа причина неуловимости «самого продуктивного» маньяка США 

Lenta.ru 2 часа назад
Неуловимость самого опасного маньяка США объяснили
Фото: Ector County Texas Sheriff's Office / AP
Американскому маньяку Сэмюэлю Литтлу, признанному ФБР «самым продуктивным» убийцей в истории США, на протяжении 35 лет удавалось оставаться на свободе, так как его жертвами становились женщины из малообеспеченных, маргинальных или подвергавшихся дискриминации слоев населения. Об этом в пятницу, 11 октября, пишет The Guardian.
Как отмечает издание со ссылкой на одного из аналитиков ФБР, сам Литтл был убежден в том, что его никогда не поймают, потому что до его жертв «никому не было дела». Так, подавляющее большинство убитых им женщин были чернокожими и жили на грани бедности. Жертвами маньяка часто становились проститутки или женщины с наркотической зависимостью. Кроме того, среди убитых оказался и транссексуал-подросток, называвший себя Марианной, а также «выглядевшая как хиппи» белая женщина, которую Литтл заметил рядом со стрип-клубом.
При этом зачастую расследования по факту исчезновения этих женщин велись недостаточно тщательно, считает The Guardian. Многих начинали искать слишком поздно, полагая, что их пропажа связана с их якобы маргинальным образом жизни.
Более того, гибель некоторых из убитых списывали на передозировку наркотиками или несчастный случай, несмотря на обстоятельства, явно указывавшие на насильственный характер смерти. Так, одну из жертв Литтла, Марту Каннингем, обнаружили в лесу в штате Теннесси избитой и обнаженной ниже пояса, при этом было установлено, что часть ее драгоценностей пропала, однако полиция все равно заявила, что смерть женщины произошла «по естественным причинам» и никак не связана с криминалом.
Литтл совершал убийства с 1970 по 2005 год. Сам маньяк признался в 93 преступлениях, однако следователи пока сумели доказать его причастность только к 50 из них. Поймать Литтла удалось лишь в 2012 году в приюте для бездомных, доказательством его вины стала ДНК-экспертиза с мест преступлений, хотя до 1975 года его 26 раз арестовывали на территории 11 американских штатов.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
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Комментарии1
Происшествия , Марта Каннингем , ФБР , The Guardian , США
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