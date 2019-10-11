В Конго упал самолет президента c россиянами на борту

В посольстве России Конго заявили, что на борту Ан-71, разбившегося в республике, могли быть россияне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-атташе посольства Натальи Кононовой , предположительно, граждане РФ были членами экипажа лайнера. Дипломаты находятся в постоянном контакте с властями республики для уточнения имен и гражданства членов экипажа, подчеркнула она.

Как сообщал «Рамблер», лайнер, на котором летал президент Конго Феликс Чисекеди, днем 10 октября направился из аэропорта Гомы в Киншасу. Через час после вылета Ан-71 пропал с радаров.

СМИ писали, что на борту лайнера находились четыре члена экипажа и четыре пассажира — сотрудники администрации Чисекеди и водитель президента. Сообщалось, что обломки самолета нашли на востоке страны в провинции Маниема.