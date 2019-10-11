Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Конго упал самолет президента c россиянами на борту 

Рамблер 17 минут назад
В посольстве России в Конго заявили, что на борту Ан-71, разбившегося в республике, могли быть россияне. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пресс-атташе посольства Натальи Кононовой, предположительно, граждане РФ были членами экипажа лайнера. Дипломаты находятся в постоянном контакте с властями республики для уточнения имен и гражданства членов экипажа, подчеркнула она.
Как сообщал «Рамблер», лайнер, на котором летал президент Конго Феликс Чисекеди, днем 10 октября направился из аэропорта Гомы в Киншасу. Через час после вылета Ан-71 пропал с радаров.
СМИ писали, что на борту лайнера находились четыре члена экипажа и четыре пассажира — сотрудники администрации Чисекеди и водитель президента. Сообщалось, что обломки самолета нашли на востоке страны в провинции Маниема.
Источник местного издания Actualite заявил, что экипаж Ан-71 был украинским.
Происшествия , Видео , Наталья Кононова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео допроса убийцы девочки в Саратове
Появилось видео допроса убийцы девочки в Саратове112
Умер Алексей Леонов
Умер Алексей Леонов80
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове190
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове285
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун
Такого не было 60 лет: в Японию идет смертельный тайфун26
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение