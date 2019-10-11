Названы мотивы убийцы девочки в Саратове

Задержанный за убийство Лизы Киселёвой раскрыл мотивы преступления

Предполагаемый убийца девятилетней саратовской школьницы Лиды Киселёвой рассказал о мотивах совершённого преступления. По его словам, расправу над девочкой он учинил из-за гаража, который он самовольно занял несколько месяцев назад.

Мужчина признался, что незадолго до инцидента заприметил старый гараж и поменял на нём замки. 9 октября мимо гаража проходила школьница. Она поинтересовалась, кому принадлежит помещение. Подозреваемый, испугавшись разоблачения, затащил школьницу в гараж и задушил её.

Мужчина предположил, что он (гараж — прим.ред) может принадлежать её семье, — пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В СК отметили, что мужчина имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, передаёт ТАСС.

Девочка исчезла по дороге в школу. 10 октября её тело было найдено в гаражах неподалёку от того места, где она училась. Наряду с полицией её искали волонтёры отряда «Лиза Алерт». По факту убийства возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле центрального аппарата СКР . По подозрению в убийстве задержан местный житель 1984 года рождения.

Ранее знакомый предполагаемого убийцы школьницы рассказал, что задержанный Михаил Туватин отличался очень спокойным нравом. Он не пил, не курил и не употреблял наркотики, писал News.ru.