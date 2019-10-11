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Власти отреагировали на призывы линчевать убийцу девятилетней девочки в Саратове 

Lenta.ru 5 часов назад
Власти отреагировали на призывы линчевать убийцу девочки
Фото: ТАСС
В Саратове спокойная обстановка после убийства девятилетней девочки. Об этом сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Ирина Попова, передает РИА Новости.
Как сообщила агентству детский омбудсмен Татьяна Загородняя, по ребенку «скорбит весь город».
«Сегодня вообще весь город скорбит без всяких дней траура. Мне кажется, траур по всему городу, весь город сплотился», — сказала она, комментируя информацию о том, что местные жители заявили о намерении «линчевать» преступника.
Ранее 11 октября издание Baza сообщило, что жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им убийцу девочки. Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда доставили подозреваемого. По данным местных СМИ, жители также караулили район возле гаражей, где нашли тело девочки.
Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Подозреваемого в убийстве задержали позднее, он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ. Тело он спрятал в гаражах. Ранее мужчину судили за насильственные действия сексуального характера.
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Происшествия , МВД , Саратов
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