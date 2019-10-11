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Житель Твери ответит в суде за растление семи мальчиков 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Житель Твери ответит в суде за растление семи мальчиков
Фото: РИА Недвижимость
Житель Твери предстанет перед судом по обвинению в серии преступлений сексуального характера, совершенных за два года в отношении семерых мальчиков, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 2 ст. 134 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении двух и более лиц, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — говорится в сообщении.
Как отмечает следствие, раскрытие преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, представляло особую сложность. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными о подозреваемом. Проверялись десятки мужчин, в результате была установлена причастность к совершению преступления жителя города Твери, его задержали.
"Следствием установлено, что в период с 2017 года по январь 2019 года обвиняемый, знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 15 лет, катал их на своем автомобиле, совершал в отношении них развратные действия сексуального характера, мужеложство, насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.
По данным следствия, по уголовному делу в качестве потерпевших проходят семь несовершеннолетних.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует следствие.
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Происшествия , СКР , Тверь
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