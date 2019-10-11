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Чеченскому вору Ахмеду Шалинскому предрекли лидерство в преступном мире России 

Lenta.ru 5 часов назад
Чеченскому вору предрекли лидерство в России
Фото: «Прайм Крайм»
Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев, известный в криминальных кругах, как Ахмед Шалинский, имеет все шансы со временем получить контроль над преступным миром России. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».
38-летний авторитет накануне освободился из мест лишения свободы в Челябинской области, где отбыл десятилетний срок. Домбаев, как наиболее энергичный и перспективный, сегодня считается лидером чеченского криминалитета.
Как пишет ИА, сегодня в российских колониях в статусе «смотрящих» чаще всего находятся чеченцы, а потому у воров в законе из Чечни есть все шансы со временем взять управление преступным миром России в свои руки.
8 октября сообщалось, что противники лидера криминального мира Азербайджана, вора в законе Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Гули, приняли решение разобраться с ним при помощи наемных убийц или сотрудников спецслужб.
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Комментарии6
Происшествия , Надир Салифов
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