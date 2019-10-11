Чеченскому вору предрекли лидерство в России

Чеченскому вору Ахмеду Шалинскому предрекли лидерство в преступном мире России

Чеченский вор в законе Ахмед Домбаев, известный в криминальных кругах, как Ахмед Шалинский, имеет все шансы со временем получить контроль над преступным миром России . Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

38-летний авторитет накануне освободился из мест лишения свободы в Челябинской области, где отбыл десятилетний срок. Домбаев, как наиболее энергичный и перспективный, сегодня считается лидером чеченского криминалитета.

Как пишет ИА, сегодня в российских колониях в статусе «смотрящих» чаще всего находятся чеченцы, а потому у воров в законе из Чечни есть все шансы со временем взять управление преступным миром России в свои руки.