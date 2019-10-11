Стало известно о семье убитой в Саратове девочки

Убитая девятилетняя девочка, чье тело было найдено за гаражами в Саратове , была из благополучной семьи. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

«Хорошая семья, хорошая девочка», — отметила омбудсмен.

Она добавила, что родственники погибшей пока отказываются от помощи психологов. По ее словам, сейчас по всему городу неофициальный траур, жители скорбят.

Задержанный 35-летний подозреваемый сознался в убийстве и дал показания. Сначала он говорил, что задушил ребенка, когда девочка ему нагрубила. Позднее он заявил, что сделал это из-за гаража. По его словам, он оккупировал старый заброшенный гараж, и когда девочка спросила, его ли он, мужчина испугался разоблачения и совершил преступление.

Спустя сутки поисков тело школьницы было найдено за гаражами у Сельхозинститута 10 октября. Позднее был задержан подозреваемый, ранее судимый за разбой, изнасилование и развратные действия. Саратовцы устроили народный сход у отдела полиции и потребовали выдать им предполагаемого убийцу. Силовикам пришлось разгонять людей, применив слезоточивый газ.