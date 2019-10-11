Две ракеты в борт: кто подбил иранский танкер?

Иран сообщил о ракетном обстреле своего танкера в Красном море

Два взрыва прогремели на иранском нефтяном танкере в Красном море. По данным Тегерана, они могли быть вызваны ракетными ударами. Никто из членов экипажа не пострадал, но из поврежденных отсеков в море начала вытекать нефть. Иранские СМИ утверждают, что атаку можно расценивать как теракт.

Два взрыва серьезно повредили иранский нефтяной танкер в Красном море, из поврежденных отсеков вытекает нефть. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на Национальную иранскую танкерную компанию (NITC).

Взрывы прогремели на судне из-за ракетных ударов, заявили в NITC. Инцидент произошел в 100 километрах от саудовского города-порта Джидда. Среди членов экипажа пострадавших и погибших нет. При этом в Тегеране заявили, что речь может идти о террористической атаке.

Удар по иранскому танкеру неизвестной на данный момент стороной стал очередным эпизодом в «танкерном кризисе».

В начале лета арабские СМИ сообщили о торпедной атаке, которой подверглись два нефтяных танкера в Оманском заливе. Факт нападения подтвердил представитель береговой охраны султаната Оман

Впоследствии телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что танкер Front Altair «полностью затонул» из-за попадания торпеды. Однако представитель норвежской компании-судовладельца опроверг эти сведения — танкер «горел, но держался на плаву».

Рост напряжения вокруг Персидского залива и нефтяных поставок может быть напрямую связан с тем, что в начале мая власти Ирана заявили о частичном прекращении со своей стороны соблюдения условий ядерной сделки. Решение было принято иранскими властями после того, как Вашингтон перешел к жесткому давлению, в том числе путем демонстрации военной силы в регионе.

В Тегеране решили не соблюдать ограничения, которые касаются хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Кроме того, Исламская республика приостановила на два месяца продажу «ядерных» ресурсов.

Иран уточняет, что готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов.

Пока ситуация не стабилизируется. В июле власти Ирана задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе за «нарушение международных правил», которое якобы произошло в связи со столкновением между ним и иранским рыболовецким судном. Впоследствии посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий.

По его словам, иранская сторона настаивает на своей правоте, но готова к «различным сценариям». Он подчеркнул, что в настоящее время власти Британии просто обязаны сдерживать силы, которые хотят разжечь конфликт между странами из-за танкера.

Спустя два месяца после задержания Иран решил отпустить танкер Stena Impero, предварительно освободив членов экипажа.

В середине июля произошел другой инцидент — власти Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В ходе следственных действий полиция задержала капитана танкера и еще нескольких членов экипажа.

Власти США выразили намерение арестовать танкер, однако официальный Гибралтар дважды объявил, что не может больше задерживать судно по запросу Вашингтона из-за разницы между американским и европейским санкционными режимами против Ирана.

На фоне взаимного задержания судов с нефтью США расширили санкции в отношении Ирана. Отмечается, что в список ограничений включены девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров.

Санкции введены в отношении граждан Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, связанных с транспортным и энергетическим сектором компаний, в том числе индийских Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited, компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна не заинтересована в ближневосточной нефти. Однако, подчеркнул американский лидер, США будут оказывать поддержку своим союзникам в регионе. Это заявление он сделал после атаки беспилотников на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов мира в Саудовской Аравии. Госсекретарь Майк Помпео незамедлительно возложил ответственность за атаку на иранские власти.