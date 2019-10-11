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В Кении девять человек пострадали при крушении частного самолета 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Девять человек пострадали при крушении самолета в Кении
Фото: РИА Новости
Число пострадавших в результате ЧП с самолетом частной авиакомпании Silverstone в аэропорту Найроби выросло до девяти человек, сообщает местная радиостанция Capital FM со ссылкой на представителя перевозчика.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения.
"Сейчас мы можем подтвердить, что девять пассажиров пострадали и сейчас получают помощь", — заявила представитель авиакомпании Шейла Мутури.
Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение через некоторое время после вылета из аэропорта Уилсон в Найроби в пятницу утром. Сообщается, что самолет следовал по курсу в город Ламу. Позднее администрация аэропортов Кении сообщила, что самолет Fokker 50 "съехал с ВПП". По их данным, на борту воздушного судна находились 50 пассажиров и 5 членов экипажа. Местные власти начали расследование случившегося.
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Происшествия , Катастрофы , Кения
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