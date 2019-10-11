Появилась петиция с требованием казнить убийцу школьницы

На портале Change.org появилась петиция, автор которой потребовал возвращения смертной казни или «гарантированного пожизненного заключения» за доказанные преступления против жизни детей. Петицию опубликовали после убийства девятилетней школьницы в Саратове.

«Очередной насильник понесёт достойное наказание, однако достойно ли оно содеянному преступлению?» — написал автор петиции Дамир Видманов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По его мнению, «у педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии». К 10:00 11 октября петицию подписали почти 12 тысяч человек.

Сейчас в России действует мораторий на смертную казнь, введенный в 1996 году по указу президента Бориса Ельцина и продленный Конституционным судом в 2010-м.

Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. Начались поиски, в которых приняло участие множество волонтеров, полицейские и спасатели.

По предварительной информации, тело ребенка нашли в гаражном массиве. Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В убийстве сознался 35-летний мужчина, которые живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По предварительной информации, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе, утверждает издание.

В ночь на 11 октября жители Саратова устроили стихийную акцию у гаражей, где, предположительно, было совершено преступление. Люди окружили машину полиции, в которой, как они думали, находился убийца, и требовали отдать им преступника. Позже горожане собрались у отдела полиции, куда привезли подозреваемого.