В Екатеринбурге отменили концерт Smokie из-за ЧП

В Екатеринбурге отменили концерт британской группы Smokie из-за ЧП с Ан-12

Музыканты британской рок-группы Smokie не смогли прилететь в Екатеринбург из-за закрытия аэропорта Кольцово после аварийной посадки военного самолета Ан-12, концерт, намеченный на вечер 10 октября был отменен, сообщили РИА Новости в справочной киноконцертного театра "Космос".

Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно были прекращены взлетно-посадочные операции, из-за чего 40 рейсов были задержаны и три отменены. Воздушные суда, направлявшиеся в Екатеринбург, отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.

"Музыканты не смогли прилететь из-за происшествия в аэропорту. Не состоялся концерт. Теперь он будет, скорее всего, уже в следующем году", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что купленные зрителями билеты будут действительны при следующем концерте британской группы в Екатеринбурге.