В Москве у букмекеров украли миллион рублей

Двое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, украли из букмекерской конторы на юго-западе Москвы более 1 миллиона рублей и скрылись, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В помещение букмекерской конторы на проспекте Вернадского вошли двое неизвестных в масках на лицах, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили из кассы деньги в сумме более 1 миллиона рублей и скрылись", — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в четверг, полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").