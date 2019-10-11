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В Москве украли миллион рублей из букмекерской конторы 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
В Москве у букмекеров украли миллион рублей
Фото: Depositphotos / aa-w
Двое неизвестных в масках, угрожая пистолетом, украли из букмекерской конторы на юго-западе Москвы более 1 миллиона рублей и скрылись, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В помещение букмекерской конторы на проспекте Вернадского вошли двое неизвестных в масках на лицах, угрожая предметом похожим на пистолет, открыто похитили из кассы деньги в сумме более 1 миллиона рублей и скрылись", — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в четверг, полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").
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