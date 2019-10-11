Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семья убитой в Саратове 9-летней девочки собирает деньги на похороны 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Семья убитой в Саратове девочки ищет деньги на похороны
Фото: Pixabay
Известно, что родственники ребенка испытывают финансовые трудности.
Родственники убитой в Саратове 9-летней девочки открыли сбор денег на похороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Татьяна Загородняя.
«Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков и мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки», — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.
В записи также указывается, что у семьи «реально туго с деньгами».
Пропавшую 9 октября Лизу Киселеву из Саратова обнаружили мертвой. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Камера наблюдения возле автобусной остановки зафиксировала, как мужчина избавлялся от улик.
Трагедия всколыхнула город, жители вышли на многотысячный митинг, требуя немедленного наказания детоубийцы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов группу криминалистов для максимального быстрого расследования дела.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
ТК «Звезда»: последние новости
В Манчестере мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ В Манчестере мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ В Кении потерпел крушение пассажирский самолет В Кении потерпел крушение пассажирский самолет Полиция обнаружила детские вещи в районе гибели саратовской школьницы: видео Полиция обнаружила детские вещи в районе гибели саратовской школьницы: видео
Комментарии1
Происшествия , Александр Бастрыкин , СКР , Саратов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту154
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ
Бойцы «Азова» открыли огонь по ВСУ200
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой
Лукашенко обратился к лидерам СНГ с просьбой25
В Сирии напали на российский военный патруль
В Сирии напали на российский военный патруль16
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»
«Люди кричали, чтобы им отдали этого урода»13
Видео
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Турция понесла потери в Сирии
01:30
Турция понесла потери в Сирии
Армия В мире
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
00:29
Стали известны детали убийства россиянками тюремщицы
Происшествия
Китай представил боевую летающую тарелку
00:42
Китай представил боевую летающую тарелку
Оружие Армия
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
01:43
Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове
Происшествия
Украинский тупик
00:47
Украинский тупик
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение