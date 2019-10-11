Семья убитой в Саратове девочки ищет деньги на похороны

Семья убитой в Саратове 9-летней девочки собирает деньги на похороны

Известно, что родственники ребенка испытывают финансовые трудности.

Родственники убитой в Саратове 9-летней девочки открыли сбор денег на похороны. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в регионе Татьяна Загородняя.

«Друзья, я как должностное лицо не имею права собирать деньги. Но прошу всех распространить во избежание фейков и мошенников репост с моей страницы. Это карта бабушки», — написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

В записи также указывается, что у семьи «реально туго с деньгами».

Пропавшую 9 октября Лизу Киселеву из Саратова обнаружили мертвой. Подозреваемого в убийстве удалось задержать. Камера наблюдения возле автобусной остановки зафиксировала, как мужчина избавлялся от улик.