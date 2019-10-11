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Стали известны судимости задержанного за убийство саратовской школьницы 

Говорит Москва 11 минут назад
Девятилетняя Лиза Киселёва была найдена мёртвой накануне вечером.
Позже в убийстве девочки сознался ранее судимый Михаил Туватин. Он рассказал, что задушил ребёнка со злости — якобы девочка грубо ему ответила. Как рассказал телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, на счету подозреваемого несколько преступлений.
В 2001-м году мужчине выписали административный штраф за мелкое хулиганство. А в 2004-м он проник в чужой дом, похитив 36 тысяч рублей. Знакомый предполагаемого убийцы сообщил, что мужчина не курил, не пил и не принимал наркотики.
«Всегда работал — что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах», — поделился он.
Со слов знакомого, мужчина уже был ранее судим за педофилию. При этом якобы у него самого есть дочь.
Местные жители собрались у здания ОВД минувшей ночью с требованием выдать им преступника.
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Происшествия , Видео , МВД
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