Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове

Предполагаемый убийца школьницы из Саратова имеет несколько судимостей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника канала, в 2001 году он был наказан административным штрафом за мелкое хулиганство, а в 2004-м его осудили за проникновение в чужой дом и кражу 36 тысяч рублей.

Telegram-канал «112» утверждает , что всего у него шесть судимостей — за изнасилование, кражи, разбой, развратные действия и насильственные действия сексуального характера. По данным канала, мужчина впервые привлек внимание полиции в 20 лет.

Источник «360» заявил, что мужчина ранее был судим «за педофилию». При этом у него самого есть дочь.

Его знакомый рассказал телеканалу, что мужчина «был с виду нормальным человеком», не курил, не пил и не принимал наркотики.

«Всегда работал — что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах. <…> Любил секс с разными партнершами», — рассказал он.

Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. По предварительной информации, тело ребенка нашли в гаражном массиве.

Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В убийстве сознался 35-летний мужчина, который живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По данным издания, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе, утверждает издание.