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Появились подробности зверского убийства девочки в Саратове 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Предполагаемый убийца школьницы из Саратова имеет несколько судимостей. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, в 2001 году он был наказан административным штрафом за мелкое хулиганство, а в 2004-м его осудили за проникновение в чужой дом и кражу 36 тысяч рублей.
Telegram-канал «112» утверждает, что всего у него шесть судимостей — за изнасилование, кражи, разбой, развратные действия и насильственные действия сексуального характера. По данным канала, мужчина впервые привлек внимание полиции в 20 лет.
Источник «360» заявил, что мужчина ранее был судим «за педофилию». При этом у него самого есть дочь.
Его знакомый рассказал телеканалу, что мужчина «был с виду нормальным человеком», не курил, не пил и не принимал наркотики.
«Всегда работал — что-то связанное со строительством… Спокойный вроде, весь на понтах. <…> Любил секс с разными партнершами», — рассказал он.
Как ранее сообщал «Рамблер», девятилетняя девочка пропала утром 9 октября по пути в школу. По предварительной информации, тело ребенка нашли в гаражном массиве.
Полицейские возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, которая предусматривает наказание от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения.
В убийстве сознался 35-летний мужчина, который живет неподалеку от места преступления и школы, где училась девочка. По данным издания, он нигде не работал, был неоднократно судим, в том числе за насильственные действия сексуального характера, кражи и развратные действия. В 2011 году он изнасиловал и ограбил женщину в Энгельсе, утверждает издание.
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Происшествия , Видео , Саратов
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