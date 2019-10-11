В Уссурийске поймали засыпавших Вечный огонь землей

Полиция в Уссурийске задержала засыпавших Вечный огонь землей вандалов

Задержаны вандалы, засыпавшие Вечный огонь землей у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске , сообщили в региональном УМВД

По информации полиции, задержанные являются жителями Уссурийска.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия», — передает РИА «Новости» сообщение УМВД по Приморскому краю.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Напомним, в среду в региональном УМВД сообщили, что неизвестные засыпали Вечный огонь землей и осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске.