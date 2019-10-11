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Полиция в Уссурийске задержала засыпавших Вечный огонь землей вандалов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 3 часа назад
В Уссурийске поймали засыпавших Вечный огонь землей
Фото: РИА Новости
Задержаны вандалы, засыпавшие Вечный огонь землей у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске, сообщили в региональном УМВД.
По информации полиции, задержанные являются жителями Уссурийска.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия», — передает РИА «Новости» сообщение УМВД по Приморскому краю.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Напомним, в среду в региональном УМВД сообщили, что неизвестные засыпали Вечный огонь землей и осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске.
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Происшествия , Другое , Общество , МВД , РИА Новости , Уссурийск
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