В лондонском аэропорту мужчина «оседлал» самолет

Активист таким образом привлекал внимание к проблемам экологии.

В аэропорту Лондона мужчина сел верхом на самолет, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Из-за этого пришлось задержать сразу несколько рейсов.

Воздушную гавань атаковала целая толпа экоактивистов. Десятки демонстрантов попытались захватить терминал, а один из митингующих выбежал на взлетное поле и взобрался на фюзеляж одного из самолетов. Он рассказывал окружающим об экологическим кризисе и бездействии правительства, а также признался, что боится высоты.