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Гость на свадьбе съел горячий рыбный пирог и умер 

Lenta.ru 25 минут назад
Гость на свадьбе съел пирог и умер
Фото: ТАСС
Житель английского города Чорли, графство Ланкашир, обжег горло горячим рыбным пирогом и задохнулся из-за отека гортани. Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, 51-летний Даррен Хики (Darren Hickey) веселился на свадьбе и уже собирался уходить, когда ему предложили попробовать рыбный пирог, приготовленный одним из шеф-поваров. Выпечка обожгла горло мужчине, за несколько часов его гортань раздулась, и он с трудом мог дышать.
Хики пожаловался на боль в горле своему партнеру Нилу Паркинсону (Neil Parkinson), а затем отправился к врачу. Ему прописали парацетамол и отправили домой с рекомендацией вернуться, если боль усилится.
Дома Хики отправился в свою комнату, чтобы отдохнуть. Через некоторое время Паркинскон услышал крики из комнаты мужчины. Он прибежал наверх и увидел, что тот кашляет и задыхается. Вскоре Хики упал на пол, а Паркинскон вызвал скорую помощь.
Парамедики оказали Хики помощь на месте, а затем отвезли его в больницу. На следующий день врачи констатировали смерть пациента.
В суде патологоанатом Патрик Во (Patrick Waugh) заявил, что такие случаи происходят очень редко. Мужчина обжег горло горячей едой, оно раздулось, и ему стало тяжело дышать и глотать. Во подчеркнул, что обычно подобное происходит, когда люди обжигают дыхательные пути горячим воздухом при пожаре.
Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка из Великобритании съела на отдыхе мороженое и скончалась. Девочка умерла в результате аллергической реакции на молочную продукцию и орехи.
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