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Московские спасатели выехали на помощь еноту 

News.ru 40 минут назад
Сотрудники столичного ГУ МЧС проводят операцию по спасению енота с дерева в Савёловском районе.
Домашнее животное сбежало из квартиры, влезло на дерево и не может спуститься самостоятельно. Хозяйка ждёт его неподалёку. К сожалению, при попытках спасателей добраться до него енот забирается всё выше и выше, поэтому процесс спасения затягивается, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru ранее, ветеринары рекомендуют тем, кто решил завести енота, предоставить ему отдельную комнату, а также огородить от этого животного домашних хомяков и птиц, которые могут стать его добычей.
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Происшествия , Видео , МЧС , АГН "Москва"
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