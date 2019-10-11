Московские спасатели выехали на помощь еноту

Сотрудники столичного ГУ МЧС проводят операцию по спасению енота с дерева в Савёловском районе.

Домашнее животное сбежало из квартиры, влезло на дерево и не может спуститься самостоятельно. Хозяйка ждёт его неподалёку. К сожалению, при попытках спасателей добраться до него енот забирается всё выше и выше, поэтому процесс спасения затягивается, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru ранее, ветеринары рекомендуют тем, кто решил завести енота, предоставить ему отдельную комнату, а также огородить от этого животного домашних хомяков и птиц, которые могут стать его добычей.