Как любовница миллиардера погибла на Байкале

Любовница миллиардера погибла на Байкале. Спасавшего ее россиянина хотят посадить в тюрьму

1 октября на проходной Следственного комитета России (СКР) был убит полковник Владислав Капустин — его смертельно ранил ножом психически больной мужчина. На Капустина напали в тот момент, когда он общался с близкими 26-летнего Владислава Марусова — фигуранта дела, история которого потрясла Сибирь. Молодого человека обвинили в смерти 28-летней Анны Малой: девушка при загадочных обстоятельствах утонула в Байкале. Марусов стал свидетелем по этому делу — но вскоре в истории появился покровитель погибшей, миллиардер Сергей Черный. По словам близких Марусова, именно с подачи олигарха водителя обвинили в смерти девушки и отправили в СИЗО , а жизнь его родных превратилась в ад. В крутых поворотах громкого дела, тайны которого хранят воды Байкала, «Лента.ру» разбиралась вместе с сообществом «Мурзилка».

Страшное утро

Тело Анны Малой на берегу Байкала — в районе поселка Листвянка ( Иркутская область ) — было обнаружено 8 сентября 2018 года. Всю ночь Анна дегустировала вина в ресторанах, а потом попросила своего личного водителя, Владислава Марусова, отвезти ее в Листвянку на автомобиле девушки — элитном кроссовере Porsche Macan. Все, что происходило дальше, известно со слов Влада — он подробно рассказывал об этом своей матери, Ирине Марусовой.

…Когда Влад и Анна приехали в Листвянку, было около пяти часов утра. Беседка у 16-метрового обрыва у озера была любимым местом Анны. Она сказала Владу, что хочет выйти, зарядиться энергией и подышать воздухом, а его попросила остаться в машине. Девушка взяла плед и телефон и пошла в беседку, а Влад стал ждать ее в машине. В какой-то момент он заснул на 10-15 минут — а потом, по словам Влада, его «что-то встрепенуло». Он проснулся и увидел, что девушки нигде нет. «Аня! Аня!» — позвал он, но никто не откликнулся. Влад подумал, что девушка, возможно, пошла прогуляться. Но сердце у него заколотилось, и он побежал искать Анну.

С края обрыва Влад увидел кроссовок — у него сразу появилось нехорошее предчувствие. Он побежал дальше и, когда спустился к самому Байкалу, увидел Анну — она лежала лицом в воде. Он начал ее вытаскивать, хотя мешали волны и каменистый берег. Влад сумел вытащить девушку на сушу и стал делать ей искусственное дыхание — не помогло. Когда Влад понял, что Анна мертва, он попытался поднять ее наверх, но не смог. Тогда он оставил тело на берегу, а сам бросился наверх, в находившийся поблизости «Голд-отель» и попросил администратора вызвать скорую и экстренные службы.

Прибывшие сотрудники МЧС смогли поднять девушку на вершину обрыва. Потом, после того, как все закончилось, Влад сел в машину Ани и повез ее на штрафстоянку. Вместе с ним находился полицейский. Пока они ехали, страж порядка рассказывал, что на Байкале происходит очень много подобных случаев — погибают и трезвые, и пьяные. «Ты не переживай, все нормально будет», — советовал полицейский.

«Она была на своей волне»

Анна Малая родилась в 1990 году в городе Усолье Пермский край ). Поле школы, в 2008 году, девушка поступила в университет и стала жить в Иркутске : вместе с подругами из родного города она снимала квартиру. О прошлом Анны знает Дарья Карагай — жена Романа Карагая, близкого друга Влада Марусова. По словам Дарьи, Анну отчислили из института за прогулы, — она могла сидеть до утра и читать книжки, а потом не просыпалась вовремя. Девушка вообще «была на своей волне и вела какой-то свой образ жизни».

— После отчисления Аня уехала — то ли в Ангарск, то ли куда-то еще, — вспоминает Дарья Карагай. — В деньгах, как мне кажется, она особо не нуждалась: ее дедушка и бабушка были предпринимателями и ей помогали. Поговаривали, что какой-то парень влюбился в нее и забрал в Москву.

Но 12 июня 2017 года Анна вновь напомнила о себе: вместе с Владом Марусовым они заехали на день рождения к Дарье, чтобы поздравить ее. Девушки разговорились, и Малая рассказала имениннице о своем новом увлечении — бодибилдинге, в котором вскоре добилась больших успехов. В этом (впрочем, как и в других начинаниях) ее активно поддерживал Влад, с которым Анна познакомилась зимой 2015-2016 годов.

Прямой эфир / YouTube /// Анна Малая

По словам Анастасии Рягузовой, сестры Влада, встреча молодых людей произошла в пригороде Иркутска, где они вместе с общими друзьями катались на сноубордах. После этого Влад и Анна стали общаться. При этом молодой человек вместе с сестрой жил то в Иркутске, то в Москве. Со временем он планировал остаться в столице и поступить в театральное училище. Но вышло иначе.

— Аня была заинтересована во Владе — ведь у нее не было ни друзей, ни подруг, — объясняет Рягузова. — Они подружились, и она в нем нашла для себя кого-то вроде психолога. В какой-то момент Аня позвала Влада в Иркутск — помочь ей с открытием ресторана. Он согласился и в июле 2018 года улетел туда и стал помогать ей — вместе они покупали какое-то оборудование.

Как говорит Ирина Марусова, Анна сделала Влада управляющим ресторана, а также личным водителем: девушка боялась ездить на машине сама и не любила этого.

Девушка олигарха

За помощь с рестораном и статус личного водителя Влад получал от Анны Малой хорошую зарплату. Девушка родом из провинциального города вполне могла себе это позволить — ведь у нее был очень влиятельный покровитель. Речь о Сергее Черном, миллиардере и директоре крупнейшего предприятия в стране по производству соли «Руссоль». В распоряжении «Ленты.ру» оказались показания, которые Черный давал на следствии, — вот выдержка из них:

«Малая Анна приходилась мне сожительницей. Мы были знакомы около шести лет.

Наш брак не был официально зарегистрирован, однако мы венчались в церкви, и свадьба у нас была в 2015 году, я хотел, чтобы Аня поменяла свою фамилию на мою, однако она говорила, что когда у нее закончится шенгенская виза, тогда она и поменяет, чтобы не возникало проблем с документами.

Она летала со мной обычно в Иркутск. В последние два месяца она проживала там, поскольку готовила ресторан к открытию. У нее была такая мечта, которую я помог осуществить. Конфликтов между нами не было, все было хорошо. О том, что у нее появился новый водитель по имени Влад, я ничего не знал.

Ural56.ru /// Сергей Черный

Днем 7 сентября 2018 года мы разговаривали с Аней по телефону, она рассказывала о том, что вечером встречается со знакомой по имени Алина, которая работает бариста. Аня рассказывала, что они посидят в ресторане и она вернется домой.

Уже около 22:00 Аня скинула мне фотографию и написала, что они сидят с Алиной в ресторане и кушают, после чего мы еще переписывались.

Около 01:00 Аня написала мне, что приехала домой и собирается в душ и спать. Я пожелал ей спокойной ночи и лег спать. Больше мы не переписывались и не созванивались. Я думаю, что Аня могла мне не сказать, что поехала дальше веселиться, а не домой, потому что я мог бы быть против этого».

Согласно материалам уголовного дела, олигарх купил своей гражданской жене квартиру в историческом центре Иркутска и приезжал к ней не реже двух раз в месяц. Он даже формально трудоустроил ее в концерн «Руссоль» — заместителем директора департамента общественного питания.

Козырь для следствия

…Причиной смерти Анны Малой стало утопление — именно так указали в документах стражи порядка, прибывшие на место гибели девушки утром 8 сентября 2018 года. По словам Ирины Марусовой, Влада поначалу никто не заподозрил в причастности к смерти Анны. Почти три недели спустя, 27 сентября, было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») в отношении неустановленного лица, а Влад выступал в качестве свидетеля.

Как отмечают «Вести.ру», через некоторое время Сергей Черный узнал, что у Марусова с его любовницей могла быть связь, — и рассвирепел. Мать Влада вспоминала, что первая следователь, которая вела дело о гибели девушки — Дарья Всеволодская, — говорила о несчастном случае. Однако со временем все изменилось.

За четыре месяца с момента смерти Анны Малой Влада допрашивали всего два раза. А в январе Ирина Марусова неожиданно узнала, что дело о гибели Малой перевели в отдел по расследованиям особо важных дел, — ей по телефону об этом сообщил новый следователь. Когда Влад узнал об этом, он сразу сник. Теперь за его дело взялись следователи Александр Миронов и Дмитрий Мазуренко.

В конце концов Владислав Марусов превратился в обвиняемого в убийстве Анны Малой и в феврале 2019 года оказался в СИЗО — это произошло после того, как в уголовном деле появилась еще одна свидетельница, некая Алена Сафиулина.

— Она дала показания, что как раз в то время, когда погибла Анна [Малая], она ночевала в том самом отеле, — рассказывала в одном из интервью Ирина Марусова. — И добавила, что якобы видела, как недалеко от гостиницы бурно спорят девушка и парень, который якобы хватал ее за руки. Затем, по словам свидетельницы, эта пара спустилась к воде, и больше их не видела. На основании этих показаний Влада задержали и отправили под арест.

Призрак свидетеля

В ночь с 7 на 8 сентября 2018 года в «Голд-отеле» на берегу Байкала работала лишь один администратор — Виктория Крюкова. К весне 2019 года девушка почти успела забыть о страшном утре, когда погибла Анна Малая. Но 16 апреля около 08:30 к ней домой пришли три человека: следователи Миронов и Мазуренко в компании полицейского. Они предъявили Крюковой постановление об обыске, но не сказали, на основании чего этот обыск проводят. Следователи искали все, что касалось работы Крюковой, но ничего не нашли, при этом ведя себя довольно нагло.

— В какой-то момент у моей мамы зазвонил телефон, — вспоминает Виктория Крюкова. — Я подошла и взяла его, даже не успела ответить, как следователь Миронов схватил меня и попытался отобрать телефон. В итоге он порвал на мне цепочку и повредил руку — я два дня ее потом поднять не могла. Все это было при понятых — моих соседях. Когда я полчаса спустя прибыла в отдел полиции, оказалось, что Миронов снял побои и я ему повредила шею, поцарапала. Хотя понятым это он не показывал. Так я получила уголовное дело (статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» — прим. «Ленты.ру»), его расследуют до сих пор.

После этих событий Викторию Крюкову вызвали на очную ставку с той самой Аленой Сафиулиной — свидетельницей, из-за которой Влад Марусов оказался в СИЗО. Но Крюкова очень удивилась — ведь Сафиулину она видела в первый раз и была уверена, что в «Голд-отеле» ее не было тем утром, когда погибла Анна Малая. Кроме того, по странному стечению обстоятельств Сафиулина — модель из Instagram со множеством подписчиков — якобы была в «Голд-отеле» без мобильного телефона. А это значит, что технически определить ее местоположение в то время оказалось попросту невозможно…

— В тот день я была администратором отеля, — объясняет Виктория Крюкова. — Однако, судя по изначальным показаниям Сафиулиной, ее заселяла не я, а другая, русая девушка (Крюкова — брюнетка, прим. «Ленты.ру»). Но ни одна русая девушка в тот день в «Голд-отеле» не работала — вся рабочая неделя тогда была моя, а Оксана, вторая девушка-администратор — не русая, а блондинка. Начальство уволило ее, а она решила, что это из-за меня, мы с ней на тот момент были в ссоре. И она дала те показания, которые были удобны следствию, — она сделала это назло мне. А сейчас хочет поменять показания, но боится последствий.

Еще одно странное обстоятельство, касающееся «Голд-отеля», отмечает Ирина Марусова. По ее словам, те 20 минут, что машина Анны — Porsche Macan — стояла на берегу Байкала, камеры в отеле ничего не показывали. Они заработали лишь тогда, когда Влад побежал за помощью к администратору. Уже после близкие Марусова по своим каналам узнали, что в отель приезжал неизвестный и что-то делал с этими камерами.

Между тем в Следственном управлении СКР по Иркутской области официально отказались комментировать ход расследования убийства Анны Малой, мотивируя это тайной следствия, — и порекомендовали дождаться решения суда.

«Мама, меня жестоко бьют»

Тем не менее именно сомнительные показания Алены Сафиулиной привели к аресту Влада Марусова. Как вспоминает его мать Ирина, молодого человека задержали 12 февраля в Иркутске, на съемной квартире.

— У нас забрали все телефоны, предъявили ордер на обыск, сказали, что мой сын обвиняется в убийстве, — рассказывает Ирина Марусова. — По словам следователей, когда Анна утонула, Влад якобы снял с нее серьги за 25 тысяч долларов, да и телефон Малой пропал — за 66 тысяч рублей. Обыск шел три часа. Нам сказали: «Радуйтесь — некоторые после обысков вообще ремонты делают». Правда, ни телефон, ни серьги в итоге так и не нашли.

12 февраля Влада забрали в полицию, а двое суток спустя арестовали и отправили в СИЗО, хотя адвокаты просили о домашнем аресте. Ирина вспоминает это как страшный сон. Влада начали таскать по камерам и следственным экспериментам, стали меняться адвокаты… «Вытащите меня отсюда!» — просил он своих близких.

Как говорит Ирина Марусова, в СИЗО на Влада сразу стали оказывать психологическое и физическое давление. При этом близким арестанта сразу запретили встречи с ним, хотя они писали ходатайство следователю и просили о свиданиях. На это он ответил, что родные Марусова проходят в деле как свидетели, а потому не могут встречаться с ним.

— Впервые Влада мы увидели два месяца спустя после ареста — в суде, на продлении меры пресечения, — продолжает Ирина Марусова. — Адвокат не говорил нам ничего — лишь отметил, что Влад подавлен. Когда мой сын сидел за решеткой, в нем хорошо были видны перемены — искры в глазах никакой, весь серый. Говорит: «Мама, меня жестоко бьют». Я тогда стала бояться, что он на себя руки наложит или что-то с собой сделает. Позже я сменила адвоката — и он подтвердил, что Влада действительно били и он резал себе вены. Я писала жалобы во все инстанции, но безрезультатно.

Черный след

Родственники Влада Марусова считают, что повлиять на ход следствия из мести мог миллиардер Сергей Черный. По словам Ирины Марусовой, семья обвиняемого постоянно получает угрозы. Близких молодого человека грозят оставить голыми и нищими, заставить «оглядываться всю жизнь», а самого Влада — посадить надолго.

Как пишет портал «Дни.ру», однажды Сергей Черный приезжал для личной беседы к начальнику СИЗО, в котором находится Владислав Марусов, — после этого у родных и близких арестанта перестали принимать передачи и письма. Мать молодого человека, Ирина Марусова, утверждает, что именно по указанию директора «Руссоли» ее уволили с работы, а все, кто как-либо защищал Владислава, получали угрозы от Черного.

Угрожали и самому Марусову: судя по записи, обнародованной на ток-шоу «Прямой эфир», представитель миллиардера настоятельно рекомендовал арестанту вымаливать прощения у Черного. В противном случае Марусова обещали посадить за убийство и грозили пытками в тюрьме.

В ожидании развязки

История с гибелью Анны Малой успела стать резонансной не только в Иркутской области, но и за ее пределами. В самом Иркутске даже прошли одиночные пикеты с требованиями справедливого расследования дела о смерти девушки. Местные жители справедливо отмечают: с обрыва, по которому любила гулять Анна, люди уже падали раньше, — ведь поскользнуться и упасть там может даже трезвый человек. А Малая в роковое утро 8 сентября оказалась там после дегустации алкоголя… Какое же тут убийство?

Тем временем сама история постепенно близится к своей развязке: 1 октября стало известно, что следствие по нему продлено — Влад не успевает знакомиться с материалами дела. Однако дело о гибели Анны Малой может уйти в суд уже в конце октября.

Но родственники Марусова не намерены сдаваться. В начале октября они отправились в Москву, к главному зданию Следственного комитета России (СКР) в Техническом переулке и встали с плакатом в поддержку Марусова у проходной. К ним вышел полковник Владислав Капустин, чтобы выслушать их проблему. В это время на Капустина напал житель Санкт-Петербурга, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, — и нанес офицеру ножевое ранение в область сердца, оказавшееся смертельным. В настоящее время убийца арестован на два месяца.

Это жестокое преступление на данный момент — последний из громких эпизодов, связанных с загадочной смертью на Байкале. Впереди — процесс, на котором суду предстоит ответить на главный вопрос: что на самом деле привело к гибели Анны Малой.

***

Между тем своя, довольно неожиданная версия смерти девушки есть у Дарьи Карагай. По ее словам, Анне нужна была психологическая помощь. Сама Малая рассказывала, что ее родители развелись, когда девочке было десять лет, и она переживала из-за этого до последнего дня жизни.