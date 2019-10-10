«Почта России» пережила серьезный сбой

В Петербурге из-за сбоя не работали все отделения «Почты России»

Санкт-Петербурге остановилась работа всех отделений « Почты России ». В половине шестого вечера в филиалах образовались огромные очереди. Люди не могли сделать ни одну операцию: от отправки письма и до денежного перевода. Недоступным оказалось все.

Сотрудники почты тоже не в силах справиться с ситуацией. Сбой от обычных работников отделения никак не зависел. Глава пресс-службы российской почты Ксения Грауверг объяснила, что на местах перестали работать компьютеры.

Дело в том, что сегодня для ведомства должны были установить новое ПО. Во время перестановки произошла ошибка. Из-за этого и случился массовый сбой.

Всю работу на «Почте России» приостановили. Экспертам удалось наладить функционтрование 80% отделений за два часа, пишет «РБК».

Одиннадцатого сентября произошел сбой в работе крупнейшей в России соцсети «ВКонтакте». Пользователи не смогли загрузить сайт.