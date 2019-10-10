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В Петербурге из-за сбоя не работали все отделения «Почты России» 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 8 часов назад
«Почта России» пережила серьезный сбой
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге остановилась работа всех отделений «Почты России». В половине шестого вечера в филиалах образовались огромные очереди. Люди не могли сделать ни одну операцию: от отправки письма и до денежного перевода. Недоступным оказалось все.
Сотрудники почты тоже не в силах справиться с ситуацией. Сбой от обычных работников отделения никак не зависел. Глава пресс-службы российской почты Ксения Грауверг объяснила, что на местах перестали работать компьютеры.
Дело в том, что сегодня для ведомства должны были установить новое ПО. Во время перестановки произошла ошибка. Из-за этого и случился массовый сбой.
Всю работу на «Почте России» приостановили. Экспертам удалось наладить функционтрование 80% отделений за два часа, пишет «РБК».
Одиннадцатого сентября произошел сбой в работе крупнейшей в России соцсети «ВКонтакте». Пользователи не смогли загрузить сайт.
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Происшествия , Почта России , РБК , Санкт-Петербург
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