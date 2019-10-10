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«На борту человек с оружием», самолет «Аэрофлота» экстренно посадили в Ростове 

Аргументы Недели + ещё 1 30 минут назад
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
Фото: РИА Новости
Самолёт "Аэрофлота", вылетевший из Шереметьево в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова. Диспетчерам передали, что на борту находится человек с оружием и было принято решение посадить лайнер.
Как выяснилось, один из пассажиров по доброте душевной решил отдать свой трамватический пистолет бортпроводнику. Стюард такой щедрости не ожидал и передал пилотам, что на борту человек с оружием, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Как в московском аэропорту пассажиру удалось пронести в салон оружие, соверщеннь не понятно. Но, видимо, это уже будут выяснять кометентные органы.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Радиостанция "Говорит Москва" , Бургас
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