«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове

«На борту человек с оружием», самолет «Аэрофлота» экстренно посадили в Ростове

Самолёт "Аэрофлота" , вылетевший из Шереметьево Бургас , совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова. Диспетчерам передали, что на борту находится человек с оружием и было принято решение посадить лайнер.

Как выяснилось, один из пассажиров по доброте душевной решил отдать свой трамватический пистолет бортпроводнику. Стюард такой щедрости не ожидал и передал пилотам, что на борту человек с оружием, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как в московском аэропорту пассажиру удалось пронести в салон оружие, соверщеннь не понятно. Но, видимо, это уже будут выяснять кометентные органы.