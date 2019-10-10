«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове

Самолет Airbus-320, летевший из Москвы Бургас , совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за пассажира с оружием на борту, сообщает Life.ru.

По информации издания, в ручной клади одного из пассажиров находился травматический пистолет «Оса», который он передал бортпроводнику на хранение. Бортпроводник, в свою очередь, сообщил капитану самолета, что на борту находится человек с оружием. После этого пилот запросил экстренную посадку у наземных служб.

В справочной службе аэропорта Платов агентству «Москва» рассказали, что посадка Airbus-320 состоялась «по техническим причинам».